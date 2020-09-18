Тренер ФК «Ростов»: отмена матча с «Ротором» не пойдёт в плюс
Ростов-на-Дону, 18 сентября 2020, 15:16 — REGNUM Отмена матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Ротор» отрицательно скажется на состоянии игроков. Об этом сообщил главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин, комментируя ситуацию.В источнике
С чего всё началось
Волгоградский «Ротор» из-за эпидемии коронавируса в команде не полетит на матч восьмого тура РПЛ с «Ростовом», сообщается
на официальном сайте клуба.
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Российская газетавчера в 04:06