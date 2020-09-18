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Тренер ФК «Ростов»: отмена матча с «Ротором» не пойдёт в плюс

Ростов-на-Дону, 18 сентября 2020, 15:16 — REGNUM Отмена матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Ротор» отрицательно скажется на состоянии игроков. Об этом сообщил главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин, комментируя ситуацию.В источнике
С чего всё началось
Волгоградский «Ротор» из-за эпидемии коронавируса в команде не полетит на матч восьмого тура РПЛ с «Ростовом», сообщается
 на официальном сайте клуба.
LiveSport.ru02:40
Подробнее о событии
Sport24.ru

«Ротор» просто кошмарно вернулся в РПЛ: уже второй технарь из-за коронавируса и последнее место в таблице

Sport24.ru09:10
ИА Городские вести. Волгоград

Клуб «Ротор» в полном составе отправился на карантин

ИА Городские вести. Волгоград02:52
161.ru

Футбольный матч «Ростов» — «Ротор» отменен из-за коронавируса

161.ru02:30
ProstoProSport

Матч «Ростов» – «Ротор» отменен из-за коронавируса

ProstoProSport02:43
Спорт-Экспресс

Матч «Ростов» — «Ротор» отменен из-за коронавируса

Спорт-Экспресс02:35
V1.ru

«Ротор» не полетел на матч с «Ростовом» из-за коронавируса

V1.ru01:47
Российская газета

«Ростов» попросил РПЛ отменить матч с «Ротором» из-за вспышки COVID-19

Российская газетавчера в 04:06

Стоимость полезных ископаемых в России упала на 10 трлн рублей

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ТАСС09:12

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После получения информации о посадке самолета в Омске и сведений о вероятном отравлении Навального, Певчих изъяла вещи, в том числе бутылки с водой, и, уклонившись от общения с полицией, вместе с вещами из номера Навального вылетела в Омск.
Слово и Дело10:14
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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DP.RU09:10

Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия09:41
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Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ru06:15

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RT на русском10:40
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В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

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Ридус10:42

Эксперт рассказал о предстоящей встрече с Памфиловой

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко заявил "Газете.Ru", что намерен пойти на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, несмотря на то, что некоторые политэксперты стали отказываться от участия в дискуссии.
Газета.Ru07:43
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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