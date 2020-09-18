В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

После получения информации о посадке самолета в Омске и сведений о вероятном отравлении Навального, Певчих изъяла вещи, в том числе бутылки с водой, и, уклонившись от общения с полицией, вместе с вещами из номера Навального вылетела в Омск.