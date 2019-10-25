Футбол
ЧемпионатС. Ребров высказался об интересе «Кристал Пэлас» к Чалову
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался об интересе «Кристал Пэлас» к форварду «армейцев» Фёдору Чалову.
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Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
Футбол
Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Общество
На Украине выпустили новую купюру с украденным российским шрифтом
В предыдущий раз на Украине вводили в обращение новые банкноты в 2006 году. Это была купюра номиналом 500 гривен.
Политика
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии
Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Общество
В Чили эвакуировали здание национального конгресса из-за беспорядков
Здание национального конгресса Чили эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой в розовой карете «оторвались от папарацци»
За кадром Максим Галкин интересуется у детей куда они так спешат, на что дети отвечают, что «они успешно оторвались о папарацци».
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Гаджеты
Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE
Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Общество
Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД
Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») встретились с коллегами из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»).
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.