Футбол

ЧемпионатЧемпионатС. Ребров высказался об интересе «Кристал Пэлас» к Чалову

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался об интересе «Кристал Пэлас» к форварду «армейцев» Фёдору Чалову.
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