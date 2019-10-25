Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался об интересе «Кристал Пэлас» к форварду «армейцев» Фёдору Чалову.

С. Ребров высказался об интересе «Кристал Пэлас» к Чалову

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