Футбол
ТК ЗвездаТренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю
Тренер ФК «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами, в котором лежала пуля. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della sera. Наставник команды после получения письма обратился в правоохранительные органы.
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Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Задолженность по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% погашений произошли с опережением графика по сравнению с 12,1% в прошлом году.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Происшествия
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли
Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи нашли у нее две опухоли.
Общество
YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Происшествия
СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка
В субботу днем СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Интернет
Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google
«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Общество
В Брюсселе ввели штраф в 200 евро за брошенный окурок
Штраф за брошенный на землю окурок возрастет с начала следующего года в бельгийской столице до 200 евро, сообщили в субботу в мэрии Брюсселя.
Кино
Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов
Компания Disney объявила даты выхода новых супергеройских фильмов кинематографической вселенной Marvel.
Общество
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Виктор Климкин умер в Москве.
Общество
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Прогнозы, обещающие в Москве торнадо, которые появились в ряде мобильных приложений, не соответствует действительности.
Шоу-бизнес
56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой Скорее всего, имя малышке дали в честь ее прабабушки и матери Михаила Олеговича — народной артистки СССР Аллы Покровской, которая скончалась в июне этого года на 81 году жизни.
Шоу-бизнес
Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.