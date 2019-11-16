Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаТренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

Тренер ФК «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами, в котором лежала пуля. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della sera. Наставник команды после получения письма обратился в правоохранительные органы.
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«Интер» сделал заявление в связи с угрозами в адрес Конте

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Sport24.ru07:18

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«Интер» сделал заявление в связи с угрозами в адрес Конте

Sportbox.RU09:02

«Интер» о пуле для Конте: «Это клуб получил письмо и связался с органами»

Sports.ru08:45

Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

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