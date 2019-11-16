Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera. Как отмечает издание, специалист получил данное письмо несколько дней назад, после чего сообщил о случившемся в полицию.

Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Происшествия На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение Смешанные осадки почти по всему Приморскому краю будут вызваны смещением активного циклона с юга.

Общество Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Футбол РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".