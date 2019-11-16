Футбол
РИА НовостиАнтонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри
Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera. Как отмечает издание, специалист получил данное письмо несколько дней назад, после чего сообщил о случившемся в полицию.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
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Британец стал миллионером, купив лотерейные билеты для больной жены
Житель Великобритании Кевин Френсис выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь больную жену, сообщает Daily Mirror.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине
Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности
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Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Смешанные осадки почти по всему Приморскому краю будут вызваны смещением активного циклона с юга.
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Футбол
Хамес Родригес пропустит три недели
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Футбол
РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России
Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Происшествия
Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
Происшествия
Осужденный за изнасилование и кражу сбежал из нижегородской колонии
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.