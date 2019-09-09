Естественно, мы не будем нарываться на это. Постараемся не совершать ошибки в обороне, но это не значит, что мы будем только защищаться. После отбора мяча мы будем искать возможность как можно быстрее доставить мяч в атаку. Впереди будем стараться использовать свои моменты.

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020. 9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.

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Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

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Космос Индийский орбитальный зонд нашел на поверхности Луны аппарат «Викрам» Через некоторое время, как заявил руководитель Индийской организации космических исследований Кайласавадивоо Сиван информагентству ANI, на тепловом изображении, полученном орбитальным зондом, смогли найти «Викрам».

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