Естественно, мы не будем нарываться на это. Постараемся не совершать ошибки в обороне, но это не значит, что мы будем только защищаться. После отбора мяча мы будем искать возможность как можно быстрее доставить мяч в атаку. Впереди будем стараться использовать свои моменты.

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020. 9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.

Спорт день за днем

Политика ЦИК подвела предварительные итоги выборов К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.

Политика Кто выиграл, а кто проиграл на выборах в районные советы Челябинска Партией проиграны два округа: 24-й, где победил представитель ЛДПР Вадим Баязитов, и 25-й, где выиграла самовыдвиженка Анна Стешиц, которую поддерживал лидер челябинских либерал-демократов Виталий Пашин.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Теннис Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.

Гаджеты LG может прекратить поставки смартфонов в Россию Что же касается аналогичного периода текущего года, то компания поставила всего лишь 5 тысяч смартфонов, следует из отчета аналитического центра GS Group, с которым ознакомился "Ъ".

Общество В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении врачей Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина массово увольняются врачи.

Происшествия Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.

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Здоровье Терапевт назвала скрытые причины отечности Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.

Политика Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Энергетика Оман не верит в возможность роста цены нефти до $80 за баррель Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около $60 за баррель.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Здоровье В Китае у женщины на ресницах развелись клещи В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Кино Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.

Происшествия Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Политика В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.

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Политика Роман Старовойт победил на выборах губернатора Курской области Напомним, на кресло главы региона претендовало пять кандидатов: врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов (КПРФ), депутат областной думы, руководитель местного отделения ЛДПР Владимир Федоров, представитель Железногорский правозащитной организации Николай Карцев («Справедливая Россия») и Татьяна Черникова (партия «Зеленые»).