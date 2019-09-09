Футбол
Спорт-ЭкспрессТренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Маршалл
О’Доннелл
Малгрю
Купер
Робертсон
Мактомини
Маклин
Кристи
Снодграсс
Расселл
Макбёрни
Куртуа
Алдервейрелд
Вермален
Вертонген
Мёнье
Тилеманс
де Брюйне
Шадли
Мертенс
Лукаку
Карраско
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020. 9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.
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Естественно, мы не будем нарываться на это. Постараемся не совершать ошибки в обороне, но это не значит, что мы будем только защищаться. После отбора мяча мы будем искать возможность как можно быстрее доставить мяч в атаку. Впереди будем стараться использовать свои моменты.
— Михал Билек, чешский футболистАБН 03:34
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