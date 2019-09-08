Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020. 9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.
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