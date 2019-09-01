Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваТренер «Крыльев Советов» хочет пригласить в команду Павла Мамаева

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
Накануне «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Соглашение аннулировали по взаимному согласию сторон. По информации газеты «Спорт-Экспресс», футболист начал переговоры с московским «Динамо».
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