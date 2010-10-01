Футбол
Говорит МоскваТренер «Крыльев Советов» хочет пригласить в команду Павла Мамаева
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
|12′
Андрес Понсе
|27′
|29′
Александр Соболев
Одисе Роши
|33′
|45′
Максим Карпов
|50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
|67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
|71′
|73′
Александр Анюков
Антон Терехов
|81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
|85′
|86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
|86′
|90′+4′
Максим Карпов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
11
Силва
20
Нижич
22
Садулаев
19
Иванов
8
Шиманьски
18
Понсе
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
20
Мияйлович
17
Зиньковский
28
Антон
9
Радоньич
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Накануне «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Соглашение аннулировали по взаимному согласию сторон. По информации газеты «Спорт-Экспресс», футболист начал переговоры с московским «Динамо».
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