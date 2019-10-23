Лига чемпионов
ТАСС СпортТренер «Лейпцига» Нагельсман ожидал большего давления со стороны футболистов «Зенита»
Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман ожидал, что футболисты российского "Зенита" будут чаще использовать прессинг в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции. В среду "Лейпциг" одержал домашнюю победу над "Зенитом" со счетом 2:1.
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Тренер «Лейпцига» Нагельсман ожидал большего давления со стороны футболистов «Зенита»
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