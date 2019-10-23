Лига чемпионов
Нева СпортТренер «Лейпцига»: Невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Политика
США призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии.
Lenta.ru 15:21
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
Здоровье
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время
Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.
МИР 24 04:28
Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service вчера в 11:47
Наука
«Математическое мышление. Книга для родителей и учителей»
Одна из самых ярких фраз Кэрол Дуэк поразила учителей: «Каждый раз, когда ученик делает ошибку в математической задаче, у него появляется новый синапс».
N+1 вчера в 11:53
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Здоровье
Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств
Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер 03:34
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1%
С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.
Интерфакс 09:10
Политика
Россия направила ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направила ноту протеста Армении в связи со срывом оружейного тендера, участником которого стала российская компания ORSIS.
РЕН ТВ 20:14
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Кино
Создатели сериалов «Чернобыль» и «Секретные материалы» выступят на форуме в Петербурге
Серия мастер-классов звезд мирового кино впервые пройдет в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября.
ТАСС 08:00
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM 08:19
Общество
Украинский хор выступил с обращением к россиянам
Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение к жителям юго-востока страны и россиянам.
РИА Новости 19:42
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт 14:27
Политика
Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru 18:10
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:00