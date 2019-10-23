Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тренер «Лейпцига»: Невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Экономика ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

Экономика Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке» Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

Единоборства Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.

Футбол Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Авто Nissan показал электрокроссовер Ariya Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.

Общество В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Космос Страны СНГ объединятся для освоения космоса Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.

Происшествия Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали три человека Три человека погибли в результате пожара в двухэтажном здании на территории кладбища во Владивостоке.

Авто Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Политика AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Армия и оружие Песков заявил о предательстве США курдов США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гаджеты В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой жене с актрисой Екатериной Климовой Известный российский актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался в том, что изменял свой первой супруге Ирине Леоновой, родившей ему двоих детей, с Екатериной Климовой, в которую он влюбился с первого взгляда.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.