Лига чемпионов
Нева СпортТренер «Лейпцига»: Невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Тренер «Лейпцига» Нагельсман ожидал большего давления со стороны футболистов «Зенита»
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Нагельсман, не игравший в футбол, передал большой привет экспертам. Особое мнение
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Армия и оружие
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Два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США на полигоне в Казлу-Руде в Литве впервые выполнили учебную атаку, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
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Грузия экстрадировала в Россию хакера
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МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра
Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
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