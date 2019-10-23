Лига чемпионов
Нева СпортТренер «Лейпцига»: Невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Лейпциг» был сильнее «Зенита»: режим контратак не сработал, перестроиться не вышло
Sports.ruвчера в 18:38
Тренер «Лейпцига» Нагельсман ожидал большего давления со стороны футболистов «Зенита»
ТАСС Спортвчера в 15:37
Нагельсман: «Лейпцигу повезло, что у „Зенита“ были проблемы с передачами в завершающей стадии»
Бомбардир.рувчера в 17:38
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