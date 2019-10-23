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Нева СпортНева СпортТренер «Лейпцига»: Невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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