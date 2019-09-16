Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомТренер «Лиона» назвал Дзюбу превосходным футболистом

Лион — Зенит
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Главный тренер французского «Лиона» Силвиньо в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» отметил нападающего российской команды Артёма Дзюбу. «Зенит» — очень быстрая команда.
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