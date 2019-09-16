Лига чемпионов
RT на русскомТренер «Лиона» назвал Дзюбу превосходным футболистом
Главный тренер французского «Лиона» Силвиньо в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» отметил нападающего российской команды Артёма Дзюбу. «Зенит» — очень быстрая команда.
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Футбол
Главный тренер «Уфы» Евсеев остался доволен ничьей в матче с «Динамо»
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
ТАСС 15:46
Политика
Трамп признался, что не обещал защищать Саудовскую Аравию
Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.
Экономика сегодня 16:18
Футбол
Рашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру»
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2). — Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе.
Спорт-Экспресс 15:36
Шоу-бизнес
Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны
Президент России Владимир Путин заявил, что разделение Сирии на зоны недопустимо.
ФАН 12:16
Здоровье
Попили крови. В России люди гибнут от укусов комаров
Экзотическая болезнь – лихорадка Западного Нила – атакует россиян и европейцев, есть погибшие. Вирус передается от укуса комара.
Аргументы и Факты вчера в 17:07
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Музыка
Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи
Политика Сегодня 13:35
Шоу-бизнес
Ягудин сообщил о дежурившей у дома Заворотнюк машине скорой помощи
Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила скорая.
РБК 13:40
Наука
Ученые выяснили причину набора веса с возрастом
Народные новости вчера в 22:13
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Авто
Компания Volkswagen показала будущее марки во Франкфурте
В рамках автосалона во Франкфурте компания Volkswagen показала сразу несколько новых автомобилей, которые дают представление о будущем развитии немецкой марки.
Тарантас Ньюс вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Гаджеты
Обновление Windows 10 выводит из строя все важное
Microsoft выпустила обновление на Windows 10, которое вообще-то направлено на исправление проблем с голосовым помощником Cortana, однако по итогу оно может застопорить работу на устройстве намертво.
IT-World 07:42
Политика
США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в понедельник, что Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами разрабатывают ответ на совершенную в субботу 14 сентября атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Политика Сегодня 16:07
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Финансы
Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года
Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Происшествия
Под Калининградом в море погиб турист из Латвии
В Зеленоградске Калининградской области 15 сентября погиб турист из Латвии, которого волной смыло с променада.
REGNUM 02:56
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
Lenta.ru 15:33
Транспорт
Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября
"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.
ТАСС 12:45