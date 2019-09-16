Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортТренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита»

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита». Также специалист выделил игру форварда будущих соперников — Артема Дзюбы. Об этом рассказал Силвинью на пресс-конференции.
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