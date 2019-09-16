Лига чемпионов
МК-СпортТренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита». Также специалист выделил игру форварда будущих соперников — Артема Дзюбы. Об этом рассказал Силвинью на пресс-конференции.
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