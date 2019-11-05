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Life.ruLife.ruТренер «Локо» Сёмин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" на "РЖД-арене" примет туринский "Ювентус". Накануне матча главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин на пресс-конференции рассказал о том, как команда настраивается на эту игру.
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