Завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" на "РЖД-арене" примет туринский "Ювентус". Накануне матча главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин на пресс-конференции рассказал о том, как команда настраивается на эту игру.

Футбол Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“» Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".

Общество Чиновник на Ямале уволился после утилизации портретов Медведева Замуправляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров перестал занимать свой пост после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили в муниципалитете.

Происшествия В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Общество Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Политика До конкурса на пост мэра Челябинска допустили 15 человек Все остальные 15 зарегистрированы в качестве кандидатов и допущены к участию в конкурсе, который состоится 12-го числа, — прокомментировал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона, член конкурсной комиссии Алексей Фартыгин.

Происшествия При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков "В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Политика В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Интернет Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Гаджеты Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36% «Ситилинк» сообщил, что с начала 2019 года спрос в рознице по направлению сборки персональных компьютеров (ПК) вырос на 36% в деньгах и на 16% в штуках по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Гаджеты Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Общество Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Происшествия Жертвами атаки на юге Таиланда стали не менее 15 человек В расположенной на юге Таиланда провинции Яла жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт стали не менее 15 человек, еще четверо получили ранения.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.