Лига чемпионов
Life.ruТренер «Локо» Сёмин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы
Завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" на "РЖД-арене" примет туринский "Ювентус". Накануне матча главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин на пресс-конференции рассказал о том, как команда настраивается на эту игру.
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Расслабиться и кайфануть. Иначе против «Ювентуса» с Роналду шансов у «Локомотива» нет
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Семин: «Если „Ювентус“ позволит „Локомотиву“ больше атаковать — будем атаковать»
Sport24.ruвчера в 04:12
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 04 ноября в 17:15
Общество
Чиновник на Ямале уволился после утилизации портретов Медведева
Замуправляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров перестал занимать свой пост после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили в муниципалитете.
Взгляд.ру 01:27
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика
До конкурса на пост мэра Челябинска допустили 15 человек
Все остальные 15 зарегистрированы в качестве кандидатов и допущены к участию в конкурсе, который состоится 12-го числа, — прокомментировал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона, член конкурсной комиссии Алексей Фартыгин.
74.ru 00:54
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика
В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России
Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.
RT на русском 00:13
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Интернет
Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео
Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
Ведомости вчера в 14:32
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском вчера в 14:50
Гаджеты
Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36%
«Ситилинк» сообщил, что с начала 2019 года спрос в рознице по направлению сборки персональных компьютеров (ПК) вырос на 36% в деньгах и на 16% в штуках по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.
Бизнес.Ру 01:26
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости вчера в 12:03
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о специфике войны в современных условиях
ФАН вчера в 20:56
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Гаджеты
Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.
Astera вчера в 07:40
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 01:33
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Происшествия
Жертвами атаки на юге Таиланда стали не менее 15 человек
В расположенной на юге Таиланда провинции Яла жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт стали не менее 15 человек, еще четверо получили ранения.
Вести.Ru вчера в 21:06
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19