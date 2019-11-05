Туринский «Ювентус» несет потери перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». В этой игре не примет участие защитник Маттейс Де Лигт. Об этом в своем «Твиттере» сообщил итальянский журналист Ромео Агрести.

Де Лигт не сыграет против «Локомотива»

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Происшествия В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Технологии В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа 10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

Политика В Турции объяснили выгоду российского газа для Европы Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней заявила, что российский газ будет гораздо дешевле для потребителей из Европы, чем альтернативы, предлагаемые США.

Шоу-бизнес Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Общество Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Авто Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.

Общество В Москве по некоторым данным разворачивают систему тотальной слежки за гражданами Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Армия и оружие Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Политика Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови» Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Общество Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта» Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.