Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruДе Лигт не сыграет против «Локомотива»
Туринский «Ювентус» несет потери перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». В этой игре не примет участие защитник Маттейс Де Лигт. Об этом в своем «Твиттере» сообщил итальянский журналист Ромео Агрести.
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Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
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Газета.Ru вчера в 16:24
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В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
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Происшествия
Самолет с 248 людьми на борту вынужденно сел в Китае
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
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Суд отказался восстанавливать на работе тренера из Магнитогорска
Доступ1 вчера в 23:25
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По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
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Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
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Общество
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину
Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.
REGNUM вчера в 13:35
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Авто
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Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru вчера в 00:57
Общество
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Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 04 ноября в 13:44
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В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
RT на русском вчера в 12:08
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Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке
Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.
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Политика
Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
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РИА Новости вчера в 12:40
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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
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Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service вчера в 11:25
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
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Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42