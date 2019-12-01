Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Локомотива» Семин: «Динамо» переиграло нас во втором тайме

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Владислав Игнатьев
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Динамо" в столичного дерби признал, что соперник был сильнее "железнодорожников" во многих компонентах. Также он объяснил отсутствие в составе Антона Миранчука, Маринато Гильерме и Дмитрия Баринова.
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