Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Динамо" в столичного дерби признал, что соперник был сильнее "железнодорожников" во многих компонентах. Также он объяснил отсутствие в составе Антона Миранчука, Маринато Гильерме и Дмитрия Баринова.

Тренер «Локомотива» Семин: «Динамо» переиграло нас во втором тайме

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