РПЛ

Все про Спорт руВсе про Спорт руЮрий Семин выиграл 300 матчей у руля «Локомотива»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
В сегодняшнем матче Российской премьер-лиги «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» (1:0). Для главного тренера «железнодорожников» эта победа стала юбилейной – 300-й в карьере наставника московского клуба. В карьере Семина - это третий этап во главе «Локо».
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