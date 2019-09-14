РПЛ
Все про Спорт руЮрий Семин выиграл 300 матчей у руля «Локомотива»
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
В сегодняшнем матче Российской премьер-лиги «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» (1:0). Для главного тренера «железнодорожников» эта победа стала юбилейной – 300-й в карьере наставника московского клуба. В карьере Семина - это третий этап во главе «Локо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ
Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 13:38
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс 04:55
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Андрей Малахов спародировал Собчак в ванной голым
После появления на Первом канале рекламы новой передачи с Ксенией Собчак, где телеведущая намекнула на то, что программа будет выходить параллельно с шоу "Привет, Андрей", его ведущий Андрей Малахов выложил в своем инстаграме ответный видеоролик, в котором при свечах лежит с женой в ванне и отвечает по телефону.
Газета.Ru 15:00
Волейбол
Российская сборная обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу
Невские Новости 13:57
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 16:43
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Здоровье
В Ростовской области выросла заболеваемость лихорадкой Западного Нила
Наибольшее за последние почти десять лет количество случаев заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировано в Ростовской области, по сравнению с 2018 годом заболеваемость выросла уже примерно в 3,5 раза, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская.
РИА Новости вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Футбол
Максим Калиниченко: Кононову не верят болельщики, а это самое плохое, что может быть
Напомним, что Спартак в субботу проиграл на своем поле Уралу в 9-м туре российской премьер-лиги со счетом 1:2.
Советский спорт 16:28
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Армия и оружие
В Великобритании разработают крылатую ракету для защиты других ракет
Ракета позволит другим снарядам преодолевать систему ПВО противника и поразить цель.
RuNews24.ru 03:48
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию» с Черышевым в четвёртом туре Примеры
«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:59
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек
За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39