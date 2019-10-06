Футбол
RT на русскомТренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва. Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.
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Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23
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Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
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Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
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Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
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Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество
Назван новый участник «Холостяка»
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Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
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Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.
OAnews вчера в 13:16
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 04 октября в 15:17
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
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«Ак Барс» обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу подряд
«Ак Барс» нанес поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 4:2.
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Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
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Твой Континент 03 октября в 07:43
Кино
Аплодирующий убийствам мужчина испугал зрителей «Джокера» в Нью-Йорке
Зрители покинули кинозал во время показа фильма «Джокер» в Нью-Йорке.
Мойка78 12:28