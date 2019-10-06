Футбол
RT на русскомТренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва. Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.
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Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК вчера в 13:12
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт вчера в 13:25
Авто
Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Фигурное катание
В сети появились фотографии Загитовой в образе Клеопатры
В Интернете появились первые фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в образе Клеопатры для выступления в произвольной программе на турнире Japan Open.
Sportbox.RU 05 октября в 05:24
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru вчера в 14:34
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science 05 октября в 14:28
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Футбол
Гари Невилл: «„Манчестер Юнайтед“ получает ту боль, которую заслуживает»
«МЮ» получает ту боль, которую заслуживает.
Матч ТВ вчера в 17:58
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
Матч ТВ вчера в 11:01
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика
Замглавы Челябинска ушел в отставку
Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов написал заявление об отставке по собственному желанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:54
Происшествия
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне
Известия вчера в 20:55
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РИА Новости вчера в 23:33
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Политика
Лукашенко оценил пользу ремня для детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником наказания для детей, однако иногда этого не избежать.
Известия вчера в 17:00
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
Работник банка имел доступ к базам данных и пытался похитить информацию Сбербанк провел внутреннее расследование и выявил виновного в утечке данных учетных записей по кредитным картам клиентов, сообщается на сайте банка.
АМИТЕЛ 05 октября в 12:43