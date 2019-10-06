Футбол
RT на русскомТренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва. Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.
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Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Японские специалисты создали искусственную кровь, подходящую для переливания любому пациенту.
Polack-news.ru 03 октября в 13:02
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
В РГО предлагают дать право владельцам газомоторных грузовиков категории 3 и других видов газомоторных автомобилей бесплатно передвигаться по платным трассам и участкам дорог.
Tvoe-avto.com 03 октября в 14:12
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Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
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Единоборства
Головкин одолел Деревянченко и получил титул чемпиона
Геннадию Головкину, боксеру из Казахстана, удалось одолеть украинского спортсмена Сергея Деревянченко и получить чемпионский пояс по версии IBF.
Discover24 02:45
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина
Соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина выразил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
REGNUM 12:12
Футбол
Трабукки выложил фото со Слуцким и Гаттузо в Милане
Агент Марко Трабукки опубликовал совместное фото с тренером «Витесса» Леонид Слуцкий и бывшим тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Sports.ru 14:48
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Внутри появится новая приборная панель, крупный экран мультимедийного комплекса с рядом кнопок под ним и рулевое колесо в новом дизайне.
Тарантас Ньюс 03 октября в 15:57
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
Политика Сегодня 07:52
Кино
Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Kinonews.ru вчера в 17:18
Авто
Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился
Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.
Новые автомобили 00:20
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Футбол
Андрей Ещенко: «Что изменилось с приходом Кузнецова? Ничего»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения от «Краснодара» (1:2) в рамках 12-го тура чемпионата России посетовал на большое количество новичков и молодых игроков в стане красно-белых, а также заявил, что команда могла забить больше голов.
Sportbox.RU 15:38
Армия и оружие
Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом
В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.
Российская газета 06:39
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина
Вечерние Ведомости 04 октября в 01:40
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
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Кино
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр вчера в 04:21