Футбол

RT на русскомRT на русскомТренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса

Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва. Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.
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