Футбол

Советский спортСоветский спортТренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

Важно было не пропустить, и мы были к этому близки, могли взять три очка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА — отличная команда. У клуба идёт смена поколений»

Sport.ru15:30

Тренер «Лудогорца»: «Мы были близки к тому, чтобы взять три очка»

Sportbox.RU15:29

Тренер «Лудогорца»: «Мы были близки к тому, чтобы взять три очка»

Матч ТВ15:29

Алекси Желязков: «Армейскую молодежь ждет большое будущее»

Спорт-Экспресс15:28

Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

Советский спорт15:24

Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА — хорошая команда. У них просто идет смена поколений»

Sport24.ru15:15

Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее

Чемпионат15:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Технологии

Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов

Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
3DNews 04:31
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости 25 ноября в 12:53
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Футбол

Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы

Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Чемпионат 15:26
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по позициям Армии ЛНР, есть раненые

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Донецкий, в результате которого были ранены двое бойцов НМ ЛНР.
Rusvesna.su 15:57
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Спорт

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
RT на русском 15:32
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Единоборства

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Общество

Ростов признан одним из худших городов России по качеству жизни

Donnews.ru вчера в 00:32
Армия и оружие

Российское оружие впервые получено правительством Габона

Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 15:10
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Недвижимость

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Газета.Ru 06:55
Общество

Преподавателей вузов предложили регулярно проверять у психиатров

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов.
Коммерсантъ 15:58
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru вчера в 15:30
Футбол

«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»

Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков.
АБН вчера в 20:16
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Политика

Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань

Министерство иностранных дел Чехии выясняет, почему чешскому самолету отказали в перелете из Москвы в Казань.
Реальное время 09:55
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей вчера в 06:29
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
РИА Новости 15:30
Футбол

Чилаверт особенный. Но он не номер один среди вратарей-бомбардиров

Лучший из действующих вратарей-бомбардиров — бразилец Марсиу, который с 2002 года провел 34 гола.
Спорт-Экспресс 05:57
Наука

Ученые рассказали, к чему снятся кошмары

Российская газета 10:19
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности

Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
WMJ.ru вчера в 14:24
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия 12:09
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер вчера в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное