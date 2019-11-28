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Советский спортСоветский спортТренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
Важно было не пропустить, и мы были к этому близки, могли взять три очка.
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