Футбол

Советский спортСоветский спортТренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
Важно было не пропустить, и мы были к этому близки, могли взять три очка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА — отличная команда. У клуба идёт смена поколений»

Sport.ruвчера в 15:30

Тренер «Лудогорца»: «Мы были близки к тому, чтобы взять три очка»

Sportbox.RUвчера в 15:29

Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее

Чемпионатвчера в 15:15

Алекси Желязков: «Армейскую молодежь ждет большое будущее»

Спорт-Экспрессвчера в 15:28

Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

Советский спортвчера в 15:24

Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА — хорошая команда. У них просто идет смена поколений»

Sport24.ruвчера в 15:15

Тренер «Лудогорца»: «Мы были близки к тому, чтобы взять три очка»

Матч ТВвчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»

Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
КП - Тверь вчера в 04:04
Транспорт

В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал 27 ноября в 07:39
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов.
Коммерсантъ вчера в 21:16
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Происшествия

В Москве актера Вячеслава Гришечкина избили в его квартире

Российского актера Вячеслава Гришечкина ночью избили в его же собственной квартире, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 01:25
Политика

Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии

Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика Сегодня вчера в 07:23
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда вчера в 06:38
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 27 ноября в 07:01
Интернет

В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений

В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
DP.RU 26 ноября в 02:54
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Общество

Москва получила премию World Travel Awards-2020

ТВ Центр вчера в 14:05
Общество

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 00:00
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru 27 ноября в 19:44
Общество

ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Москва 24 00:47
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM вчера в 22:22
Футбол

Киевское «Динамо» проиграло в игре с шведским «Мальмё»

В шведском городе Мальмё на стадионе «Сведбанк» состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, где киевский клуб «Динамо» потерпел поражение со счетом 3:4, уступив хозяевам поля.
Inc-news.ru 00:39
Общество

В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное