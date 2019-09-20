Футбол
RT на русскомТренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой
Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал разгромную победу своей команды над российским ЦСКА в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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Тренер «Лудогорца»: «Пять голов за один тайм в ворота такого сильного соперника — это большое событие»
Спорт-Экспрессвчера в 18:02
Тренер «Лудогорца»: «В перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова»
Sport24.ruвчера в 17:28
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В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
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«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии автомобилей Lada Largus из-за неисправности в топливной системе.
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Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
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Lenta.ru 02:10
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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
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Территория новостей 00:07
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ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
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Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
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Ученые: омолаживающие организм сенолитики работают
Во время очередных исследований американские ученые впервые выяснили, что сенолитики эффективно работают и воздействуют на людей.
Волга-Медиа вчера в 13:41
Армия и оружие
Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».
Коммерсантъ 04:33
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
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Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Кино
Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино
"Тайна печати дракона" Настало время увидеть своими глазами один из самых одиозных проектов российского кино — блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, снятый как продолжение "Вия".
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия
Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx
Китайская сторона уведомила генеральное консульство США в Гуанчжоу о расследовании в отношении пилота FedEx, которого задержали в аэропорту города по подозрению в контрабанде патронов для пневматического пистолета, а затем отпустили под залог, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, который ранее занимал пост заместителя руководителя этой спецслужбы.
ТАСС 04:54
Экономика
ФНС требует отчётов о счетах в Британии и её офшорах
Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ) представила проект приказа, в соответствии с которым были исключены из реестра автоматического обмена налоговой информацией четыре юрисдикции, среди них Великобритания, острова Мэн, Гернси и Джерси.
ГЛАС.RU вчера в 09:51
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Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
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Восстановлена картина расстрела полицейским своих коллег
Сотрудники СКР и МВД восстановили обстоятельства ЧП, произошедшего 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект», пишет «Коммерсант».
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 04:35
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Общество
«Никаких очередей нет»: В Москве старт продаж новых iPhone не вызвал ажиотажа
В Москве стартовали продажи нового iPhone. Очередь за ним стали занимать ещё в середине сентября, а потом - и продавать.
Комсомольская правда 03:34
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН
Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12