Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал разгромную победу своей команды над российским ЦСКА в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Тренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Гаджеты В России начались продажи iPhone 11 В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Политика В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса 18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Политика В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Общество Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

Политика Главой Крыма переизбран Аксенов На место главы Крыма претендовали помимо господина Аксенова первый секретарь Крымского республиканской комитета КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях».

Происшествия Сергею «Пауку» Троицкому стало плохо возле суда У фронтмена металлического трэш-шапито "Коррозия металла", музыканта, автора песен, писателя и общественного деятеля Сергея "Паука" Троицкого случился приступ перед судом.

Спорт Девять спортсменов из России подали в суд на главу РУСАДА Сразу девять российских спортсменов подали судебные иски против главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Культура Cyberpunk 2077 покажут на «ИгроМире» на русском языке CD Porjekt Red представят локализованную на русском языке версию Cyberpunk 2077 на выставке «ИгроМир».

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика Песков рассказал, как Путин проводит выходные У президента России Владимира Путина не бывает полноценных выходных, заявил его пресс-секретарь Дмитрий песков.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк: «Никаких опухолей у Насти до беременности не было» Опухоль возникла зимой этого года. Вся страна уже неделю следит за новостями о самочувствии 48-летней Анастасии Заворотнюк.

Общество Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.

Политика Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине Кэмерон пояснил, что он был обеспокоен принятием в России закона о запрете гей-пропаганды и затронул тему прав геев в разговоре наедине с Путиным.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Общество «Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.