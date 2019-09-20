Футбол
RT на русскомТренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой
Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал разгромную победу своей команды над российским ЦСКА в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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