Футбол
RT на русскомТренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой
Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал разгромную победу своей команды над российским ЦСКА в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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Тренер «Лудогорца»: специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики
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