Футбол

RT на русскомRT на русскомТренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой

Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал разгромную победу своей команды над российским ЦСКА в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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