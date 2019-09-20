Футбол
Газета.RuТренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА
Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Тренер «Лудогорца»: «Пять голов за один тайм в ворота такого сильного соперника — это большое событие»
Спорт-Экспрессвчера в 18:02
Тренер «Лудогорца»: «В перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова»
Sport24.ruвчера в 17:28
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По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
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Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
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В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
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В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
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Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
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Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
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Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
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Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
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Максим Виторган поиграл с сестренкой, старше которой на 46 лет
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Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
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Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
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Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Очевидцы: Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников» в Ижевске
После выступления на втором форуме оружейников в Ижевске президент России Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников».
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Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном
В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
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Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Выступая на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и евроинтеграции, министр заявил, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов.
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
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Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
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Имущество ФСБ выставили на Avito
Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
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Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
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