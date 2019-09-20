Футбол

Газета.RuГазета.RuТренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА

Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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