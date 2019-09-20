Футбол
Газета.RuТренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА
Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Политика
Лавров считает, что процесс трансформации мирового порядка необратим
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необратимости процесса трансформации мирового порядка, несмотря на сопротивление западных стран.
ФАН 19:15
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Армия и оружие
Выяснилось, почему корабль ВМС США не смог зайти в грузинский Поти
Экспедиционный транспортный корабль «Юма» ВМС США 16 сентября не смог войти в Поти по техническим причинам, утверждают официальные лица, однако грузинская оппозиция не верит этому и говорит о «сходе страны с западной орбиты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 05:41
Авто
Количество машин такси в регионах могут ограничить
Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
Тарантас Ньюс 02:32
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Здоровье
Кровь американки стала синей после зубного обезболивающего
25-летняя жительница Нью-Йорка посинела после принятия средства от зубной боли.
РЕН ТВ 06:21
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Наука
Гранит науки: Новая временная шкала начала вымирания динозавров получена бурением кратера Чиксулуб
В основе временной шкалы фотосъемка с высоким разрешением, микроскопия, компьютерная томография и магнитные измерения десятков метров осадочной породы, недавно извлеченной из Чиксулуба, крупнейшего ударного кратера нашей планеты, который находится на полуострове Юкатан в Южной Америке.
Эхо Москвы 01:52
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 12:48
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов».
РБК 18:32
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Политика
Премьер Израиля Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
В Израиле после обработки 97% бюллетеней на выборах в Кнессет правая партия «Ликуд» премьера Беньямина Нетаньяху уступает левоцентристскому блоку «Кахоль-лаван» («Сине-белые») экс-начальника Генштаба Бенни Ганца, сообщает Haaretz со ссылкой на данные избиркома.
Новая газета 03:57
Футбол
Впервые за 10 лет «Реал» ни разу не пробил в створ ворот
«Реал» проиграл «ПСЖ» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3). Впервые за последние 10 сезонов мадридская команда ни разу не пробила в створ ворот соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 18:37
Футбол
ФК «Краснодар» на выезде сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы
В 2017 году в групповом этапе Лиги чемпионов была встреча с ЦСКА, российская команда снова уступила. Встречался «Базель» и с «Краснодаром».
Кубань 24 17 сентября в 14:36
Происшествия
Группа подростков изнасиловала 14-летнюю школьницу в Омской области
"В настоящее время проводится расследование, по ходатайству следователя в отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное помещение для несовершеннолетних", – говорится в сообщении регионального СК.
АМИТЕЛ 05:55