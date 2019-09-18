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Pravda.RuТренер «МанСити» Гвардиола рассказал о покупке квартиры на Украине
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не надоело каждый год приезжать на Украину. Испанский специалист ранее провел 12 матчей против "Шахтера", находясь на посту наставника разных команд.
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