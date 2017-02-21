Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не надоело каждый год приезжать на Украину. Испанский специалист ранее провел 12 матчей против "Шахтера", находясь на посту наставника разных команд.

Тренер «МанСити» Гвардиола рассказал о покупке квартиры на Украине

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