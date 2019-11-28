Футбол

Газета.RuГазета.RuТренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о пользе поражения от «Астаны»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
3 фото
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против казахстанской "Астаны". Встреча, прошедшая в столице Казахстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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