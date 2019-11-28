Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против казахстанской "Астаны". Встреча, прошедшая в столице Казахстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о пользе поражения от «Астаны»

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