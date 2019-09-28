Футбол
RT на русскомТренер «Монако» рассказал, в чём Головин превосходит Фабрегаса
На клубном уровне полузащитник выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В настоящее время испанец является партнёром Головина в «Монако». Ранее Головин рассказал об отношении к голам за «Монако».
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Культура
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Захарова
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.
iReactor 06:59
Футбол
Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
Lenta.ru 16:11
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Происшествия
В Германии задержали французского «человека-паука»
57-летний Ален Робер за годы спортивной и медийной карьеры покорил более 90 небоскребов по всему миру, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Московский Комсомолец 11:43
Футбол
Атлетико — Реал 0:0 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру 14:20
Общество
Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ
Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.
Газета.Ru 16:19
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя, глава МИД Испании Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК вчера в 04:08
Спорт
Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров
Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru 15:29
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Волейбол
Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM вчера в 04:38
Здоровье
Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ
По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой.
Российская газета 11:03
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Здоровье
Петербуржцев призывают защититься от бешенства
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства после укуса дикого животного. Порядок действий опубликовали на сайте ведомства.
Neva.Today 15:38
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол
Варга рассказал, контактировал ли Венгер со «Спартаком»
Известный футбольный агент Шандор Варга опроверг информацию об интересе «Спартака» к известному тренеру Арсену Венгеру.
Спорт-Экспресс 15:25
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец вчера в 06:38