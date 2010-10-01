По информации «СЭ», с большой долей вероятности новым главным тренером «Сочи» станет Владимир Федотов. Федотов является главным тренером «Оренбурга» — вероятно, сочинцам, удастся договориться о том, что специалист перейдет на работу в приморский клуб.

с чего всё началось

На место наставника прочат Владимира Федотова. Нынешний главный тренер "Оренбурга" – главный кандидат на ту же должность в "Сочи", сообщает "Спорт-экспресс".

Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»

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