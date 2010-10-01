Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»

После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина. Напомним, что при нем сочинцы идут на последнем, 16-м месте в премьер-лиге. На место наставника прочат Владимира Федотова.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Сочи», вероятно, возглавит Владимир Федотов

Федотов является главным тренером «Оренбурга» — вероятно, сочинцам, удастся договориться о том, что специалист перейдет на работу в приморский клуб. После 16-го тура «Сочи» занимает 16-е, последнее, место в таблице РПЛ.
Спорт-Экспрессвчера в 13:31

Подробнее о событии

«Сочи», вероятно, возглавит Владимир Федотов

Спорт-Экспрессвчера в 13:31

Президент «Оренбурга»: мы не получали никаких предложений по Федотову

Чемпионат01:45

Федотов – основной кандидат на пост главного тренера «Сочи» («СЭ»)

Sports.ruвчера в 13:47

Владимир Федотов возглавит «Сочи»

Soccer.ruвчера в 13:39

В «Оренбурге» отреагировали на новость о возможном уходе тренера Федотова в «Сочи»

RT на русском04:06

Федотов – очередной претендент на пост главного тренера «Сочи»

Metaratingsвчера в 14:30

Федотов — фаворит на пост главного тренера «Сочи»

Sportbox.RU00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:43, Ашберн
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

РИА Новости 01:25
Происшествия

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости 04:32
Происшествия

Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
REGNUM 05:03
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Технологии

Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update

Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.
МонаВиста 07:28
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK вчера в 09:48
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Здоровье

В Госдуму внесли законопроект о вакцинации в частных клиниках

Частным медицинским учреждениям, участвующим в реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предложили дать возможность проводить бесплатную вакцинацию граждан.
Парламентская газета 05:44
Политика

В России назвали самые продвинутые технологии Украины

Lenta.ru 07:24
Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности

Woman.ru 00:48
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем вчера в 01:53
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
ТАСС 06:25
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк проведет новогодние праздники не с семьей

Муж борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил провести все новогодние праздники вплоть до рождественских на льду ради больших гонораров.
Слово и Дело 02:45
Политика

Бывший контрразведчик ЦПК рассказал о правилах вербовки иностранцев

Интересным опытом работы военного контрразведчика поделился в среду, 13 ноября, бывший начальник Центра подготовки космонавтов и экс-мэр Звезного городка Николай Рыбкин.
Московский Комсомолец 07:37
Общество

Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране

Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.
Аргументы и Факты 02:57
Политика

Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма

Концепция национальной модели переходного правосудия, которое должно действовать в рамках возвращения территорий Донбасса и Крыма уже разработана, сообщила в среду на брифинге первый заместитель "постпреда президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Дарья Свиридова.
РИА Новости 07:24
Экономика

«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% «T2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Доля «Ростелекома» достигнет 100%.
Коммерсантъ 06:24
Армия и оружие

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство

Рифей-Пермь 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное