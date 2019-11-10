Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0). На последних минутах матча разбили лицо Деспотовичу, это чистый пенальти и удаление.

Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным

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