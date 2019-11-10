Футбол

News.ruNews.ruТренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0). На последних минутах матча разбили лицо Деспотовичу, это чистый пенальти и удаление.
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«Оренбург» — «Уфа» — 0:0, спорные решения судьи Вилкова

Чемпионат06:50

«Неадекватное судейство». Федотов раскритиковал бригаду арбитров в матче с «Уфой»

Sportbox.RU05:48

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Газета.Ru09:22

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Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным

News.ru06:51
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

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