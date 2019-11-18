Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов — о товарищеской игре с «Краснодаром» (0:1), где в составе команды дебютировал Павел Мамаев. Для полузащитника этот матч стал первым после выхода из колонии. Мамаев провел в заключении 11 месяцев.

с чего всё началось

Могу точно сказать, что играть в футбол Мамаев не разучился. Не знай мы, что он год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают.

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал игру Павла Мамаева в товарищеской встрече с «Краснодаром», сообщает «Спорт-Экспресс». По словам тренера, футболист сыграл 53 минуты. Он практически ни одного мяча не потерял.

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