Футбол

АиФ КраснодарАиФ КраснодарТренер «Ростова» прокомментировал первый матч Павла Мамаева

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал игру Павла Мамаева в товарищеской встрече с «Краснодаром», сообщает «Спорт-Экспресс». По словам тренера, футболист сыграл 53 минуты. Он практически ни одного мяча не потерял.
Читать в источнике
Комментировать
Виталий Кафанов
Могу точно сказать, что играть в футбол Мамаев не разучился. Не знай мы, что он год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают.
— Виталий Кафанов, футболистИзвестия вчера в 15:23
с чего всё началось

«Не знай мы, что он год не играл, никто и не заметил бы». Тренер «Ростова» — о первом матче Мамаева

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов — о товарищеской игре с «Краснодаром» (0:1), где в составе команды дебютировал Павел Мамаев. Для полузащитника этот матч стал первым после выхода из колонии. Мамаев провел в заключении 11 месяцев.
Спорт-Экспрессвчера в 12:25

Подробнее о событии

Виталий Кафанов: «Голова у Мамаева работает, мышцы отстают»

Спорт-Экспрессвчера в 23:35

Тренер «Ростова»: играть в футбол Мамаев не разучился

RT на русскомвчера в 13:53

В «Ростове» удивились физической форме Мамаева после колонии

Известиявчера в 15:23

Игру Павла Мамаева в дебютном матче за «Ростов» оценил тренер команды

Экономика сегоднявчера в 14:33

Тренер оценил первую игру Мамаева после колонии

Взгляд.рувчера в 20:43

Тренер «Ростова» удивился физической форме Мамаева после колонии

РЕН ТВ01:39

Тренер «Ростова» рассказал о первой игре Мамаева после выхода из колонии

Вечерняя Москва03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Футбол

Роналду хочет побить мировой рекорд по голам за сборную

Напомним, что в 164 матчах в составе сборной Португалии Криштиану Роналду забил 99 голов.
Евро-футбол.ру 01:59
Здоровье

Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией

Низкий уровень кислорода в крови при апноэ может играть важную роль в развитии некоторых типов рака, и у женщин шансы на это выше, чем у мужчин: такие данные приводит группа исследователей Университета Аристотеля (Греция) по итогам работы с 19 000 пациентов.
Pravda.Ru 01:03
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Хоккей

Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей

Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявило о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 03:19
Общество

Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию

Как рассказали в Пенсионном фонде России «АиФ», в самом начале года повышения пенсий не стоит ждать получателям социальных выплат (для них индексация запланирована с апреля и на 7%), а также военных пенсий (у них индексация будет аж с 1 октября, на 4%).
Primpress.ru вчера в 04:50
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции

Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.
DP.RU 04:22
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Политика

Россияне оценили текущие отношения с США – ВЦИОМ

"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - свидетельствует опрос.
Вестник Кавказа 04:25
Происшествия

Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов

Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
Российская газета 02:24
Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru вчера в 06:20
Общество

В Москве в четверг ожидают аномально высокое атмосферное давление

Аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы, ожидается в Москве в четверг, оно приблизится к рекордным значениям для этого дня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:44
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Происшествия

В Индии погиб российский турист

В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
РБК 03:14
Здоровье

В Амурской области начался подъем заболеваемости ОРВИ

В Амурской области начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Всего за неделю заболели 2 366 амурчан.
Амур.инфо вчера в 23:21
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Здоровье

Повышающие риск преждевременной смерти факторы назвал кардиолог

Директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов Филипп Копылов в интервью изданию «Комсомольская правда» перечислил факторы, которые способствуют повышению рисков преждевременной смерти.
Вечерний курьер 01:58
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Экономика

В 2020 году Петербург увеличит субсидии на транспорт

В 2020 году будут увеличены субсидии на транспорт, а также на обязательной медицинское страхование и благоустройство.
Невские Новости 05:02
Общество

Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России

Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Известия вчера в 17:30
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное