Футбол
РЕН ТВТренер «Ростова» удивился физической форме Мамаева после колонии
ФК Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев впервые сыграл в матче после заключения в колонии. В воскресенье он вышел на поле в товарищеской игре со своим бывшим клубом "Краснодар".
Читать в источнике
Оценить
Могу точно сказать, что играть в футбол Мамаев не разучился. Не знай мы, что он год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают.
— Виталий Кафанов, футболистИзвестия вчера в 15:23
с чего всё началось
Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов — о товарищеской игре с «Краснодаром» (0:1), где в составе команды дебютировал Павел Мамаев. Для полузащитника этот матч стал первым после выхода из колонии. Мамаев провел в заключении 11 месяцев.Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Игры
Новую Half-Life могут представить в этом году
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Производство мяса Производство мяса в России в январе - октябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличилось на 7% и достигло 2,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей
Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
Культура
Пригожин объяснил причину возвращения Ротару в Россию
Футбол
СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5
Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Происшествия
Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку
Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм.
Политика
ОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными
Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Происшествия
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Шоу-бизнес
Сын Виторгана и Собчак поздравил себя с днем рождения
Малыш прочел родным трогательный стих Сегодня свой третий день рождения отмечает наследник Максима Виторгана и Ксении Собчак.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Единоборства
Федор Емельяненко обрушился с критикой на Конора Макгрегора
Макгрегор назвал всех дагестанцев «трусами» и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес самого спортсмена, а также его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Общество
Депутат отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин отзывает из нижней палаты парламента законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Экономика
Комитет Госдумы рекомендовал к принятию поправки в бюджет на 2019 год
Законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год принят в первом чтении на пленарном заседании 13 ноября.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш
В понедельник, 18 ноября, стало известно, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш.
Технологии
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру
Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
Теннис
Медведев пропустит Кубок Дэвиса
Медведев пропустит турнир из-за усталости. Таким образом, за Россию на Кубке Дэвиса сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.