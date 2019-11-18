Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов — о товарищеской игре с «Краснодаром» (0:1), где в составе команды дебютировал Павел Мамаев. Для полузащитника этот матч стал первым после выхода из колонии. Мамаев провел в заключении 11 месяцев.

с чего всё началось

Могу точно сказать, что играть в футбол Мамаев не разучился. Не знай мы, что он год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают.

ФК Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев впервые сыграл в матче после заключения в колонии. В воскресенье он вышел на поле в товарищеской игре со своим бывшим клубом "Краснодар".

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Экономика Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6% Производство мяса Производство мяса в России в январе - октябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличилось на 7% и достигло 2,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Происшествия Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм.

Космос Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.

Единоборства Федор Емельяненко обрушился с критикой на Конора Макгрегора Макгрегор назвал всех дагестанцев «трусами» и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес самого спортсмена, а также его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Общество Депутат отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин отзывает из нижней палаты парламента законопроект о значимых интернет-ресурсах.

Технологии Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.