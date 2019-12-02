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Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена". "Шахтер" с 2014 года не проводит домашние матчи в Донецке из-за военного конфликта в регионе.
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Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

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