Футбол
РИА НовостиТренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена". "Шахтер" с 2014 года не проводит домашние матчи в Донецке из-за военного конфликта в регионе.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Космос
NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе
Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
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«Динамо» показало роскошный танец Рауша и вызвало Евсеева на баттл
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Футбол
«Арсенал» отказался от Аллегри из-за незнания им английского языка
Ранее с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери. Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку»
Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".
Происшествия
Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье
По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Хоккей
«Авангард» в гостях разобрался с «Амуром»
«Амур» в домашней игре уступил «Авангарду» в рамках регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Экономика
SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выложила видео в купальнике
Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
Политика
Зеленский назвал «нормандский» саммит большой возможностью для диалога
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии на саммите в «нормандском формате» даст возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.
Политика