Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена". "Шахтер" с 2014 года не проводит домашние матчи в Донецке из-за военного конфликта в регионе.

Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

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