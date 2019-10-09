Футбол
Нева СпортТренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
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Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде. Слова Кларка приводит портал Чемпионат.com. Тренер отметил, что ему передали слова Дзюбы.
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Главный тренер сборной Шотландии: «Говорили о словах Дзюбы в раздевалке, он прав»
Sportbox.RUвчера в 16:12
Кларк: шотландские футболисты по примеру российских хотят изменить отношение к себе
ТАСС Спортвчера в 15:27
Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал слова Дзюбы о журналистах
RT на русскомвчера в 15:27
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