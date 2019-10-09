Футбол

Нева СпортНева СпортТренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде. Слова Кларка приводит портал Чемпионат.com. Тренер отметил, что ему передали слова Дзюбы.
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