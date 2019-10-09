Футбол
Нева СпортТренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде. Слова Кларка приводит портал Чемпионат.com. Тренер отметил, что ему передали слова Дзюбы.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:30, Вашингтон
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Российская газета 16:00
Политика
Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 06:26
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Футбол
Петр Чех стал игроком хоккейного клуба
Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».
Все про Спорт ру 16:58
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
ДНР: Украина сорвала разведение войск в Петровском
Накануне.Ru 08:24
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Экономика
В России закроются сотни автосалонов
В РОАД прогнозируют закрытие 200-3000 дилерских центров, что, в свою очередь.
За рулем Кубань 04:19
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Кино
На Pornhub начали массово искать видеоролики с Джокером
Буквально недавно пользователи сайта начали массово искать видеоролики с Джокером, которого сыграл Хоакин Феникс в одноименном фильме.
Playboyrussia.com 09:50
Армия и оружие
«Сирийские демократические силы» вступили в бои против Турции
Оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС) начали бои с армией Турции на севере Сирии, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру 14:08
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости 10:58
Наука
Ученые нашли новые виды насекомых в тропическом лесу
OAnews вчера в 12:05
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Футбол
Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) решил сделать селфи с полузащитницей американской команды Софией Уэртой.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Lenta.ru 17:13