Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде. Слова Кларка приводит портал Чемпионат.com. Тренер отметил, что ему передали слова Дзюбы.

Политика Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.

Авто Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши» В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Гаджеты «Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини» Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Футбол Петр Чех стал игроком хоккейного клуба Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».

Общество Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.

Происшествия Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Экономика В России закроются сотни автосалонов В РОАД прогнозируют закрытие 200-3000 дилерских центров, что, в свою очередь.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.

Кино На Pornhub начали массово искать видеоролики с Джокером Буквально недавно пользователи сайта начали массово искать видеоролики с Джокером, которого сыграл Хоакин Феникс в одноименном фильме.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Кино Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар» Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".

Общество Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Футбол Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.

Футбол Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) решил сделать селфи с полузащитницей американской команды Софией Уэртой.