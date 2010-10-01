19 ноября команда Сан-Марино примет в родных стенах сборную России в заключительном туре квалификации Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла высоко оценил уровень соперника.

Тренер Сан-Марино поделился ожиданиями от матча со сборной России

Общество Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии» В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.

Политика Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Происшествия Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Политика Россия вернула Украине захваченные корабли Кадр оперативной съемки Россия вернула Украине корабли, захваченные год назад в Керченском проливе.

Гаджеты VIA готовит новый многоядерный х86-процессор CenTaur Дочерняя компания CenTaur представила прототип CPU с восемью 64-битными ядрами, частотой 2,5 ГГц, полностью интегрированным южным мостом и встроенным ИИ-модулем NCORE.

Политика Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Футбол Гризманн думает об уходе из «Барселоны» Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн задумался над уходом из каталонского клуба, об этом рапортует журналист El Chiringuito Эдуардо Инду.

Экономика Китай скептически оценивает перспективы торговой сделки с США Переговоры между США и Китаем по торговому соглашению, несмотря на ряд оптимистичных заявлений, прозвучавших с обеих сторон в начале октября относительно подписания "первого этапа" сделки, пока не принесли каких-либо реальных результатов.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.