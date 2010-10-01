Футбол

ProstoProSportProstoProSportТренер Сан-Марино поделился ожиданиями от матча со сборной России

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
  
Баттистини
  
Симончини
  
Бролли
  
Грандони
  
Муларони
  
Голинуччи
  
Голинуччи
  
Палацци
  
Нанни
  
Берарди
  
Гилерме
  
Караваев
  
Беляев
  
Джикия
  
Петров
  
Кузяев
  
Ахметов
  
Оздоев
  
Бакаев
  
Дзюба
  
Жемалетдинов
  
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
19 ноября команда Сан-Марино примет в родных стенах сборную России в заключительном туре квалификации Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла высоко оценил уровень соперника.
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