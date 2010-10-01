Футбол
ProstoProSportТренер Сан-Марино поделился ожиданиями от матча со сборной России
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
Баттистини
Симончини
Бролли
Грандони
Муларони
Голинуччи
Голинуччи
Палацци
Нанни
Берарди
Гилерме
Караваев
Беляев
Джикия
Петров
Кузяев
Ахметов
Оздоев
Бакаев
Дзюба
Жемалетдинов
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
19 ноября команда Сан-Марино примет в родных стенах сборную России в заключительном туре квалификации Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла высоко оценил уровень соперника.
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Тренер сборной Сан-Марино: хотим показать качественный футбол в матче с россиянами
ТАСС Спортвчера в 12:32
Главный тренер Сан-Марино рассчитывает показать качественный футбол в матче с Россией
Невские Новостивчера в 22:52
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
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