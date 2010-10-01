Футбол
ProstoProSportТренер Сан-Марино поделился ожиданиями от матча со сборной России
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
19 ноября команда Сан-Марино примет в родных стенах сборную России в заключительном туре квалификации Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла высоко оценил уровень соперника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Авто
Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали автовладельцам, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине.
МедиаПоток 15 ноября в 14:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
RT на русском 14:13
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика
Глава МИД Германии отменил визит в Донбасс из-за ухудшения погоды
Глава МИД Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.
ИА Новороссия 15:16
Культура
В Подмосковье открылась уникальная выставка работ Марка Шагала
В Подмосковье, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Шагал: между небом и землей».
Свободная Пресса 15 ноября в 17:10
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском международном автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.
Автоновости дня 07:25
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
РИА Новости 12:04
Политика
В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявила, что Киев не откажется от планов привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину украинских военных кораблей, задержанных в России за нарушение госграницы.
РИА Новости 15:49
Космос
Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро
Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.
N+1 15 ноября в 07:42
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.
РБК 15:48
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Футбол
Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020
Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил ему, что и за победу над сборной Бельгии титул получить нельзя.
Телеканал 360° 05:01
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Культура
Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой
Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.
ТВ Центр вчера в 11:45
Политика
В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Коммерсантъ 08:57
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM 14:23
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
The GEEK 01:58
Наука
В Японии обнаружены останки одной из первых в мире птиц
Японские ученые сообщили о завершении идентификации окаменелых останков древней птицы, которые были найдены еще в 2013 году.
Planet Today 16 ноября в 13:18
Политика
Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:11
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
FightTime.ru 03:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Gazeta.SPb 15:47