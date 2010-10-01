Футбол

ProstoProSportProstoProSportТренер Сан-Марино поделился ожиданиями от матча со сборной России

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
19 ноября команда Сан-Марино примет в родных стенах сборную России в заключительном туре квалификации Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла высоко оценил уровень соперника.
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